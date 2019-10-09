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09.10.2019
Интерфакс-АВН

Российские хакеры в 2016 г. действительно пытались помочь Трампу и навредить Клинтон - сенат США

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Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Комитет по разведке Сената США пришел к выводу, что хакеры из "Агентства интернет-исследований", стремясь повлиять на выборы 2016 года, вредили репутации Хиллари Клинтон и помогали Дональду Трампу, причем делали это по указанию российских властей, сообщают американские СМИ.

Во вторник комитет опубликовал вторую часть расследования, которое он проводил по теме предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года.

"Комитет пришел к выводу, что деятельность "Агентства интернет-исследований" в социальных сетях была направлена на оказание явной поддержки тогдашнему кандидату Трампу и во вред кампании Клинтон", - говорится в заявлении комитета.

Комитет пришел к выводу, что Россия стремилась "повлиять на президентские выборы 2016 года, пытаясь снизить шансы на выигрыш Хиллари Клинтон и поддержав Дональда Трампа по указанию Кремля".

Также комитет в докладе пришел к выводу, что действия хакеров в социальных сетях в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурировало в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

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Россия
США
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Трамп Дональд
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