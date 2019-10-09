Войти
09.10.2019
bmpd.livejournal.com

Парад в честь 87-летия ВВС Индии

182
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Парад в честь 87-летия ВВС Индии и церемония передачи Индии первого истребителя Dassault Rafale

8 октября 2019 года на авиабазе Хиндон в городе Газиабад в 20 км восточнее Дели прошли праздничные мероприятия по случаю 87-летия ВВС Индии. В этом году в параде приняли участие летчики 9-й и 51-й эскадрилий ВВС Индии, принимавшие участие в авиационном ударе по трем лагерям исламистских боевиков как на контролируемой Пакистаном части Кашмира, так и на непосредственно собственно пакистанской территории 26 февраля 2019 года.

На истребителе МиГ-21бис UPG (Bison) в парадном строю пролетел винг-коммандер Абхинандан Вартхаман, который был сбит самолетами ВВС Пакистана и провел некоторое время в плену.

Ударные вертолеты AH-64E Apache ВВС Индии

Транспортные вертолеты Boeing CH-47F(I) Chinook ВВС Индии

Первый индийский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Dassault Rafale французского производства. Также 8 октября во французском Мериньяке около Бордо в присутствии министра обороны Индии Ражнатха Сингха прошла торжественная церемония передачи первого построенного для нужд ВВС Индии многоцелевого истребителя Dassault Rafale.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Франция
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
Rafale
МиГ-21
Компании
Boeing
Dassault
Похожие новости
28.02.2019
Ребрендинг для "Гадюки": самый популярный истребитель современности обновили
09.02.2016
Вооруженные силы Индии не освоили 40% средств 2015/16 ф.г., выделенных на приобретение ВиВТ
05.02.2014
Индия делает ставку на ВВС
21.02.2013
Военный бюджет Индии и авиапром России
12.02.2013
"Рособоронэкспорт" попал в индийский залог
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 09.10 21:00
  • 2
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 09.10 20:23
  • 2
Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы
  • 09.10 20:20
  • 2
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 09.10 19:50
  • 2
"Морской старт" собрались перенести из США в Россию
  • 09.10 18:37
  • 14
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 09.10 18:25
  • 117
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 09.10 17:05
  • 8
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 09.10 16:10
  • 1
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
  • 09.10 15:49
  • 1
Военный эксперт оценил слова Трампа о разработке США "невиданного" оружия
  • 09.10 15:16
  • 1
Американские СМИ включили будущий B-21 в число худших бомбардировщиков в мире
  • 09.10 14:18
  • 2
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре
  • 09.10 14:03
  • 2
Лукашенко бросает ракетный вызов России