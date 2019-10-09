Оригинал взят у коллеги dambiev в Парад в честь 87-летия ВВС Индии и церемония передачи Индии первого истребителя Dassault Rafale

8 октября 2019 года на авиабазе Хиндон в городе Газиабад в 20 км восточнее Дели прошли праздничные мероприятия по случаю 87-летия ВВС Индии. В этом году в параде приняли участие летчики 9-й и 51-й эскадрилий ВВС Индии, принимавшие участие в авиационном ударе по трем лагерям исламистских боевиков как на контролируемой Пакистаном части Кашмира, так и на непосредственно собственно пакистанской территории 26 февраля 2019 года.

На истребителе МиГ-21бис UPG (Bison) в парадном строю пролетел винг-коммандер Абхинандан Вартхаман, который был сбит самолетами ВВС Пакистана и провел некоторое время в плену.

Ударные вертолеты AH-64E Apache ВВС Индии

Транспортные вертолеты Boeing CH-47F(I) Chinook ВВС Индии

Первый индийский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Dassault Rafale французского производства. Также 8 октября во французском Мериньяке около Бордо в присутствии министра обороны Индии Ражнатха Сингха прошла торжественная церемония передачи первого построенного для нужд ВВС Индии многоцелевого истребителя Dassault Rafale.