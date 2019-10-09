Россия и Турция договорились о постепенном переходе к использованию национальных валют в расчетах и платежах

ЦАМТО, 8 октября. Российская Федерация и Турецкая Республика подписали межправительственное соглашение о постепенном переходе к использованию национальных валют в расчетах и платежах.

С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Как сообщила пресс-служба Минфина, соглашение направленного на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции.

Основной целью соглашения является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран.

Также РФ и Турция намерены поддерживать дальнейшее открытие и расширение использования прямых корреспондентских счетов, открытых между коммерческими банками государств для развития трансграничных расчетов.

Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран.

Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией, сообщает пресс-служба Минфина.