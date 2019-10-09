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09.10.2019
ТАСС

Роскосмос сообщил о принятии в эксплуатацию системы мониторинга ЧС "Канопус-В"

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снимок со спутника Канопус-В
Синин, Китай - снимок со спутника «Канопус-В».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Оператором системы определен Научный центр оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Роскосмос принял в эксплуатацию космическую систему мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) "Канопус-В". Об этом во вторник сообщается на официальном сайте госкорпорации.

"Космическая система "Канопус-В" принята в эксплуатацию. Соответствующее решение принято госкорпорацией "Роскосмос" 26 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Оператором системы определен Научный центр оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы".

Группировка "Канопус-В" помогает оперативно решать такие задачи, как непрерывный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, оперативное обнаружение лесных пожаров и крупных выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, спутники системы проводят мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений, мониторинг сельскохозяйственной деятельности.

С помощью системы "Канопус-В" идет обновление топографических карт. Спутники проводят съемку территории России с периодичностью 1-2 раза в сутки.

Группировка "Канопус-В"

Развертывание новой группировки началось запуском 22 июля 2012 года первого спутника "Канопус-В", который был рассчитан на пятилетнюю работу, но продолжает успешно функционировать седьмой год. В июле 2017 года развертывание группировки продолжилось запуском аппарата "Канопус-В-ИК". 1 февраля 2018 года группировка пополнилась спутниками "Канопус-В" № 3 и № 4. 27 декабря 2018 года были выведены на орбиту и передали свои первые снимки спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и № 6.

Спутники массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой около 510 км. Срок активного существования аппаратов составляет пять лет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
РКC
Роскосмос
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