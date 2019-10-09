"Роскосмос" не смог взыскать со своей "дочки" пени несмотря на наложенное на главу госкорпорации наказание

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд (ВС) РФ аннулировал 8,33 млн рублей пеней, которые госкорпорация "Роскосмос" пыталась взыскать со своего дочернего АО "Спутниковая система "Гонец" за неверное оформление итогов работ по госконтракту, передал корреспондент "Интерфакса" из суда. Аргумент госкорпорации, что в схожей ситуации на ее главу было наложено административное взыскание, не сработал.

Госконтракт, условия которого вызвали разбирательство, СС "Гонец" заключила с "Роскосмосом" в феврале 2016 года, еще в тот период, когда ее акционером было АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС). По этому договору за 603,79 млн рублей СС "Гонец" обязалась в период до 25 ноября 2017 года оказывать "Роскосмосу" услуги по управлению орбитальной группировкой космических аппаратов "Гонец-М" и поддержанию в технической и эксплуатационной готовности наземной инфраструктуры МСПСС "Гонец-Д1М", говорится в материалах заказа.

Работы были разбиты на несколько этапов, которые фиксировались в ведомости исполнения, а затем утверждались актами сдачи-приемки. Изначально у "Роскосмоса" замечаний не было, свидетельствуют материалы дела, но в октябре 2018 года госкорпорация потребовала от СС "Гонец" выплатить 8,33 млн рублей пени за несвоевременную сдачу работ. Поводом для этого стало подписание актов сдачи-приемки позже оговоренных сроков. Задержка составляла от 12 до 27 дней.

Суды трех инстанций этот подход поддержали. Их позиция была такой: по договору моментом исполнения обязательств считается дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки, а этому предшествует сдача отчетности. До крайнего срока исполнитель должен переслать заказчику отчетные документы, а тот в течение 35 дней должен либо утвердить акт, либо направить отказ с замечаниями.

Во вторник в ВС РФ, который решил пересмотреть это дело, представитель "Роскосмоса" Александра Нинепу подчеркивала, что позиция "Роскосмоса" и нижестоящих судов "полностью согласуется" с требованиями контролирующих органов. Она сообщила, что ранее по итогам проверки Федерального казначейства гендиректор госкорпорации был привлечен к административной ответственности. "Период просрочки исполнения обязательств необходимо исчислять с даты окончания выполнения работ, установленной госконтрактом, а ключевой момент в данном случае - дата утверждения заказчиком акта приемки", говорила она на заседании. На вопрос "Интерфакса" об обстоятельствах привлечения к ответственности она не ответила.

Контракт не обязывал СС "Гонец" досрочно, до наступления сроков окончания работ, указанных в ведомости исполнения, представлять заказчику отчетную документацию для ее утверждения, спорили представители ответчика. Более того, по их словам, это было и невозможно, так как компания была обязана обеспечивать непрерывное функционирование орбитальной группировки.

В этой ситуации подход "Роскосмоса", по мнению юристов СС "Гонец", предполагал приостановление оказания услуг между этапами. "Это повлекло бы множественные и реальные нарушения условий госконтракта перед госзаказчиком, множественные нарушения наших обязательств перед потребителями, которые используют услуги связи, предоставляемой за счет группировки "Гонец", - отметил представитель СС "Гонец" Аркадий Эйдельман.