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09.10.2019
ТАСС

Ученые заверили, что сбои в работе телескопа eROSITA не скажутся на работе "Спектра-РГ"

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Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур
Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Специалисты миссии предполагают, что от подобных сбоев можно будет избавиться в будущем

ТАСС, 8 октября. Недавние сбои в работе светочувствительных матриц в немецком телескопе eROSITA, который установлен на борту российской космической обсерватории "Спектр-РГ", не повлияют на научную работу миссии и не несут угрозы существованию аппарата. Об этом говорится в заявлении руководителей проекта, опубликованном в микроблоге eROSITA.

"После отключения ряда камер мы непрерывно собирали научные данные на протяжении трех последних недель, за которые мы не пережили ни одного сбоя. Мы надеемся и ожидаем, что после разрешения всех проблем с матрицами eROSITA полностью реализует свой научный потенциал", - пишут ученые в своем заявлении.

В конце августа, как отмечают немецкие астрономы, научная команда eROSITA включила камеры телескопа и начала проверять их работоспособность после того, как те охладились до достаточно низких температур.

10 августа один из электронных блоков телескопа перестал отвечать на запросы телеметрии, что, как предполагают ученые, было связано со сбоем в работе его программного обеспечения (ПО). По неизвестным причинам это ПО поменяло настройки напряжений, на которых работают матрицы камер телескопа, однако это не привело ни к каким последствиям, так как они в то время были отключены.

Два последующих сбоя произошло уже после включения камер - 31 августа и 14 сентября. У этих проблем был несколько иной характер: они были связаны с другими аспектами работы телескопа. Как и в первом случае, эти проблемы вели к неожиданному повышению напряжения. Ученые смогли избавиться от сбоя только после полной перезагрузки электронных модулей.

Солнце и телескоп

Подобные скачки были потенциально опасными для матриц, поэтому научная команда eROSITA решила отключить все камеры, кроме трех, которые были нужны для того, чтобы пройти все проверки и тесты.

После этого шага все проблемы в работе телескопа исчезли, и сейчас инженеры и научная команда миссии пытаются понять, что именно вызывало эти скачки в напряжении. По их предварительным данным, причиной этого может быть то, что у остальных камер нет встроенных оптических фильтров и они не защищены от попадания случайных солнечных лучей.

Как предполагают исследователи, от этих сбоев можно будет избавиться, если правильно настроить чувствительность матриц eROSITA или понять, как уменьшить вероятность попадания подобных солнечных бликов в незащищенные части телескопа. Все остальные системы, по словам ученых, полностью прошли все проверки и готовы к решению научных задач.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Цель работы обсерватории - сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена в конце мая) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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