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09.10.2019
Известия.ru

Шойгу заявил о продолжении создания независимой системы вооружения в России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россия при создании вооружений в любом случае не может зависеть от иностранных технологий, независимо от того, снимут санкции или нет. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил во вторник, 8 октября, на селекторном совещании.

"Останутся западные экономические санкции или нет — в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", — цитирует телеканал "Звезда" главу военного ведомства.

В августе американское издание The National Interest назвало три военные сферы, в которых Россия превосходит Соединенные Штаты, напоминает "Федеральное агентство новостей".

По мнению американских военных экспертов, ВС РФ обогнали США в области создания сдерживающей "защитной сферы" — с помощью дальнобойных ракетных систем, в кибервойнах, а также в общевойсковом бою. Особенно отставание американцев прослеживается в Восточной и Центральной Европе. При этом Россия может ответить на вызовы Соединенных Штатов в любом регионе земного шара.

Также они отметили, что, несмотря на то что расходы Москвы на военные нужды меньше, чем Вашингтон тратит на эти цели, Россия гораздо грамотнее проводит модернизацию своих Вооруженных сил.

Ранее 8 октября Шойгу заявил, что доля нового оружия и техники в Вооруженных силах страны вырастет до 68% по итогам года. На эти цели было выделено свыше 1,5 трлн рублей, из которых более 70% было направлено на серийные закупки техники и вооружения.

Также глава Минобороны сообщил, что в октябре ВМФ России получит четыре судна вспомогательного флота, а вспомогательный флот до 2027 года — 176 судов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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