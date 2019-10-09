Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных сил

ЦАМТО, 8 октября. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 8 октября состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил.

В рамках подготовки к очередной серии совещаний в Сочи под руководством Верховного Главнокомандующего министр обороны остановился на некоторых показателях развития Вооруженных сил. Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу (с небольшими сокращениями) приведены в изложении Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Прежде всего, глава военного ведомства коснулся такого вопроса, как перевооружение армии и флота.

Он подчеркнул, что на реализацию этой задачи в текущем году выделено свыше 1,5 трлн. рублей, более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники. На текущий момент в 2019 году войска получили более 2300 ед. новой и модернизированной техники.

Глава военного ведомства отметил, что по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47 проц. По сравнению с прошлым годом темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7 проц.

К концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68 проц.

"Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению", – заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны особо подчеркнул, что при выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения.

"Останутся западные экономические санкции или нет – в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", – сказал Сергей Шойгу.

Еще одним приоритетным направлением деятельности военного ведомства министр обороны назвал строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военнослужащих и членов их семей. На эти цели в текущем году было выделено почти 168 млрд. рублей. <…>

По-прежнему большое внимание уделяется вопросам высвобождения имущества, не имеющего перспектив использования в Вооруженных силах.

В текущем году в собственность субъектов и муниципальных образований Министерство обороны передало свыше 3300 объектов различного назначения.

Почти 1000 ед. автомобильной и специальной техники переданы в казну Российской Федерации.

Кроме того, реализовано 83 тыс. тонн металлолома, а также иное имущество на сумму более 1,5 млрд. рублей.

От реализации лома черных, цветных и драгоценных металлов в бюджет поступило около 1 млрд. рублей.

Отдельно министр обороны остановился на деятельности военного ведомства, связанной с обеспечением целевого использования бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа.

В дополнение к существующим механизмам мониторинга с начала года ведется прием документации по раздельному учету итогов финансово-хозяйственной деятельности исполнителей гособоронзаказа.

Это позволяет оценить эффективность использования предприятиями полученного авансирования, отследить, как исполняются госконтракты на всех стадиях производственного процесса, сравнить фактическую себестоимость продукции с ее плановыми показателями, включенными в цену госконтракта.

"Таким образом, мы располагаем дополнительным источником информации о выполнении каждого государственного контракта", – подчеркнул министр обороны.

Сергей Шойгу пояснил, что это дает возможность по-новому подходить к определению корректной цены продукции и принимать грамотные управленческие решения по авансированию исполнителей гособоронзаказа.

Также министр обороны поднял тему развития вспомогательного флота, которая сохраняет свою актуальность в связи с интенсивным обновлением корабельного состава ВМФ.

В этом направлении, отметил Сергей Шойгу, ведется активная работа.

В октябре Военно-морской флот получит четыре судна вспомогательного флота (плавучий кран СПК-54150, рейдовый буксир РБ-283 и два судна-мишени).

В гособоронзаказ на следующий год и плановый период до 2022 года дополнительно включено строительство трех дноуглубительных судов и пяти средних танкеров.

Всего в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года на флот поступит 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота.

Особое внимание министр обороны уделил вопросам, связанным с военно-патриотическим воспитанием молодежи.<…>

Переходя к тематической части совещания, vинистр обороны предложил обсудить два вопроса.

Первый касался обновления парка военно-транспортной авиации.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, от оперативного решения этой задачи напрямую зависит боеготовность Вооруженных сил.

Он сообщил, что на сегодняшний день завершается доработка опытного образца Ил-76МД-90А до полного соответствия тактико-техническому заданию. В октябре продолжатся его испытания.

В мае 2020 года планируется закончить заводские летные испытания перспективного самолета-заправщика.

Что касается легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который придет на смену Ан-26, то сейчас его опытный образец находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы. Летные испытания возобновятся в первом квартале будущего года.

Второй вопрос повестки дня был связан с деятельностью военного ведомства по устранению последствий экологического ущерба в Арктической зоне.

Министр обороны напомнил, что решение о привлечении Вооруженных сил к выполнению этой задачи было принято Верховным Главнокомандующим в 2014 году.

В соответствии с дорожной картой работы велись на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля, в районе аэродрома Алыкель.

"Наши военнослужащие блестяще справились с поставленной задачей", – отметил Сергей Шойгу.

Очищено свыше 113 тыс. квадратных километров загрязненной территории.

На селекторном совещании были намечены дальнейшие шаги по улучшению экологической обстановки в Арктике.

Отдельно министр обороны остановился на начале отопительного сезона. <…>