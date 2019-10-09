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09.10.2019
Интерфакс-АВН

Роскосмос объединит Воронежский мехзавод и КБ "Химавтоматики" до 1 ноября - директор ВМЗ

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Воронеж. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Объединение "Воронежского механического завода" (ВМЗ, филиал АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", входящего в "Роскосмос") и АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА) в единый двигателестроительный комплекс завершится 1 ноября, сообщает пресс-центр правительства Воронежской области со ссылкой на директора ВМЗ Сергея Ковалев.

Вопросы, связанные с процессом объединения КБХА и ВМЗ, обсуждались на встрече губернатора Александра Гусева и директора ВМЗ во вторник. Ковалев сказал, что "слияние предприятий проходит в соответствии с графиком и должно завершиться 1 ноября текущего года".

По словам Ковалева, с 2020 года на объединенном предприятии приступят к реконструкции и техперевооружению производства жидкостных ракетных двигателей. В том числе будет создан центр компетенций по литейному и инструментальному производствам, а также специализированное производство титановых шаробаллонов.

"Роскосмос" внутри своей структуры создает холдинг ракетного двигателестроения. В состав этого холдинга, помимо КБХА и ВМЗ, как сообщалось, войдут ПАО "Протон-ПМ" (Пермский край), АО "НИИМаш" (Свердловская область), АО "КБХМ" (Московская область) и АО "ОКБ "Факел" (Калининградская область). Ожидается, что организационно-юридические мероприятия пройдут в три этапа и завершатся во втором квартале 2020 года. Управляющей компанией для создаваемой структуры станет АО "НПО Энергомаш".

Решение о включении ВМЗ в формируемый холдинг ракетного двигателестроения, было принято набсоветом ГК "Роскосмос" 28 февраля 2019 года.

В августе гендиректор АО "НПО Энергомаш им. В.П.Глушко" Игорь Арбузов подписал приказ о назначении Ковалева исполнительным директором КБХА, поставив перед ним задачу по объединению двух предприятий для создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже. Ковалев также остался директором ВМЗ по совместительству.

Воронежский механический завод - производственный комплекс с полным технологическим циклом создания и серийного производства жидкостных ракетных двигателей и оборудования для различных отраслей промышленности. Предприятие изготавливает ракетно-космическую технику в интересах "Роскосмоса" и министерства обороны. Головными заказчиками выступают РКЦ "Прогресс", "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", РКК "Энергия", НПО "Энергомаш". Помимо этого ВМЗ занимается производством импортозамещающего нефтегазового оборудования.

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КБХМ Исаева
Протон-ПМ
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