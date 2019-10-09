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09.10.2019
ЦАМТО

Доля США в общем объеме импорта вооружений Республики Корея за последние 13 лет составила 80%

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ЦАМТО, 8 октября. Как сообщило агентство Yonhap, за последние 13 лет Республика Корея выделила 45,8 трлн. вон (38,3 млрд. долл.) на закупку вооружений за рубежом. При этом доля США в общем объеме импорта вооружений РК составила 80%.

Согласно данным Агентства программ оборонных закупок министерства обороны Республики Корея (DAPA), представленным по запросу представителя правящей Демократической партии Хон Ен-пхе, на покупку вооружений в США в течение 2006-2018 гг. Республика Корея потратила в общей сложности 35,8 трлн. вон.

По сообщению DAPA, 24,8 трлн. вон были направлены на финансирование закупок в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS), а оставшиеся 11 трлн. вон – на приобретения в рамках прямых коммерческих контрактов.

Самым крупным контрактом, подписанным за этот период, стала закупка 40 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" общей стоимостью более 7 трлн. вон. На текущий момент Республика Корея приняла 8 самолетов F-35A. Первые два истребителя были получены в конце марта и впервые официально продемонстрированы на прошлой неделе. Правительство планирует принять на вооружение все 40 самолетов F-35A к 2021 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
F-35A
Компании
DAPA
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