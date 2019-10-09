На Камчатку снова высадился русский десант

"В соответствии с планом боевой подготовки на Камчатке проведено двухстороннее бригадное тактическое учение с привлечением Приморского и Камчатского соединений морской пехоты, авиации и кораблей Тихоокеанского флота. Учение проходило на двух полигонах полуострова с 30 сентября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на различных этапах к нему привлекалось более 4 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц техники, 15 самолётов и вертолётов, а также боевые корабли и беспилотные летательные аппараты. В ходе учений морские пехотинцы северо-востока страны предотвратили высадку морского десанта на побережье Тихого океана, а приморцы отработали десантирование из самолетов Ан-26, захват и удержание аэродрома условного противника.

Успешно прошли три этапа боевой стрельбы. Для подавления целей в прибрежной акватории и на побережье применялись реактивные самоходные системы залпового огня "Град", танки Т-80БВ, самоходные гаубицы "Гвоздик" и "Нона".

В ходе учений активно применялась морская авиация. Экипажи истребителей МиГ-31 отрабатывали пилотирование на малых и средних высотах в зонах высадки морского и воздушного десанта.

Впервые для выполнения практических задач в условиях Камчатки на учении были применены транспортно-десантные вертолёты Ка-29, которые также впервые в этом регионе нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по целям на побережье Тихого океана. Для объективного контроля за действиями сил широко применялись беспилотные летательные аппараты.

Координация действий сил в ходе учения осуществлялась с наземных командных пунктов и корабельного пункта управления корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов".