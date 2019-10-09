В случае войны городской транспорт станет санитарным

В случае объявления военного положения министерство обороны РФ планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов в качестве санитарного транспорта.

"Из них планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за свое имущество: машины призовут на службу лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации от государства", - говорится в публикации газеты "Известия" со ссылкой на собеседников в военном ведомстве.

Новый порядок перевозки раненых с помощью мобилизованных автобусов был отработан в ходе стратегических учений "Центр-2019", рассказали в Минобороны.

Во время маневров в Новосибирске организовали маршруты, по которым нуждающихся в медпомощи бойцов бесперебойно доставляли в госпитали. Для этого из призванных из запаса рейсовых автобусов сформировали автосанитарные роты подвоза, уточняется в статье.

Во время учений машины переделали из пассажирских в медицинские. С них сняли часть сидений, а вместо них разместили носилки и медицинское оборудование.