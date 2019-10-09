Войти
09.10.2019
Военно-промышленный курьер

В случае войны городской транспорт станет санитарным

258
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В случае объявления военного положения министерство обороны РФ планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов в качестве санитарного транспорта.

"Из них планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за свое имущество: машины призовут на службу лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации от государства", - говорится в публикации газеты "Известия" со ссылкой на собеседников в военном ведомстве.

Новый порядок перевозки раненых с помощью мобилизованных автобусов был отработан в ходе стратегических учений "Центр-2019", рассказали в Минобороны.

Во время маневров в Новосибирске организовали маршруты, по которым нуждающихся в медпомощи бойцов бесперебойно доставляли в госпитали. Для этого из призванных из запаса  рейсовых автобусов сформировали автосанитарные роты подвоза, уточняется в статье.

Во время учений машины переделали из пассажирских в медицинские. С них сняли часть сидений, а вместо них разместили носилки и медицинское оборудование.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
01.08.2018
Через брод и грязь. Россияне обошли китайцев на этапе армейских игр "Рембат-2018"
10.10.2017
Силы ОДКБ проведут учения "Взаимодействие-2017" на полигонах в Армении
01.06.2016
«Форпост» принят
05.11.2014
Под знаменем евроремонта — часть I
23.12.2013
«Сармат» на смену «Воеводе»
14.12.2011
Rheinmetall Defence – новый поставщик Российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:17
  • 1
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 09.10 05:44
  • 13
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 09.10 04:00
  • 2
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 00:10
  • 116
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.10 21:43
  • 12
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 20:06
  • 4
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 20:01
  • 3
Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ
  • 08.10 19:54
  • 1
Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов
  • 08.10 19:40
  • 1
СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 19:05
  • 15
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 18:50
  • 4
Проект вертолета Bell 360 Invictus
  • 08.10 18:44
  • 34
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 08.10 18:09
  • 1
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
  • 08.10 17:58
  • 1
Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95
  • 08.10 15:30
  • 1
ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"