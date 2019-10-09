Тегеран против операции Турции на севере Сирии - Зариф

Дубай. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу накануне заявил, что Тегеран считает контрпродуктивной возможную военную операцию Турции на севере Сирии, сообщает во вторник агентство "Мехр" со ссылкой на заявление МИД Ирана.

"Зариф высказал возражения против военных действий, призвал уважать территориальную целостность Сирии и ее национальный суверенитет", - передает "Мехр".

При этом министр указал на необходимость продолжать бороться с терроризмом и добиваться стабильности и безопасности в Сирии.

По информации иранского МИД, в свою очередь Мевлют Чавушоглу заверил иранского коллегу в том, что операция Турции будет носить временный характер, а Анкара со своей стороны уважает территориальную целостность Сирии.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Позднее президент США Дональд Трамп заверил, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии лишь потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента США во время телефонного брифинга с журналистами заявлял, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

Накануне сирийские СМИ сообщали, что турецкая армия провела обстрелы позиций бойцов военизированных формирований на севере Сирии.