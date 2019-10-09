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09.10.2019
Российская газета

Вертолеты Ка-29 впервые нанесли ракетные удары на Камчатке

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

На Камчатке завершилось крупнейшее в этом году двустороннее тактическое учение бригад морской пехоты Тихоокеанского флота. В нем участвовали более четырех тысяч военнослужащих, 500 единиц техники, 15 самолетов и вертолетов, а также боевые корабли и беспилотники.

Во время него морские пехотинцы Камчатки предотвратили высадку морского десанта на побережье Тихого океана, а приморцы - десантирование из самолетов Ан-26, захват и удержание аэродрома условного противника.

Были проведены три этапа боевой стрельбы. В прибрежной акватории и на побережье применялись реактивные самоходные системы залпового огня "Град", танки Т-80БВ, самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Нона".

Экипажи истребителей МиГ-31 отрабатывали пилотирование на малых и средних высотах в зонах высадки морского и воздушного десанта.

- Впервые для выполнения практических задач в условиях Камчатки на учении были применены транспортно-десантные вертолеты Ка-29, которые также впервые в этом регионе нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по целям на побережье Тихого океана, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Координировались действия военнослужащих с наземных командных пунктов и корабельного пункта управления корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов".

Сейчас войска свертывают силы и возвращаются в пункты постоянной дислокации.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-26
Гвоздика
Град РСЗО
Ка-29
МиГ-31
Т-80
Проекты
БПЛА
Военные учения
ТОФ
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