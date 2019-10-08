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08.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о самой масштабной передислокации войск США в Европу за 25 лет

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ВС США
ВС США.
Источник изображения: gazeta.ru

Весной 2020 года США в Европе проведут масштабные учения, в ходе которых планируется отправить 20 тыс. военнослужащих через Атлантический океан. Это станет "самой большой передислокацией войск в Европу за последние 25 лет", пишет газета Spiegel.

Учения будут носить название Defender 2020 ("Защитник-2020"), их целью является повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание вероятного противника, передает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию издания.

Всего в маневрах задействуют 37 тыс. солдат из 19 стран, военных отправят в Польшу и страны Балтии, территория Германии станет логистическим центром на время учений.

Эти планы раскритиковала Левая партия Германии. "Эти учения вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", – сказал член комитета бундестага по обороне Александр Ной. Политик заявил, что Германии не нужно участвовать в маневрах и предоставлять территорию страны для их проведения.

В сентябре в Латвии стартовали международные учения НАТО "Серебряная стрела – 2019", участники которых отрабатывали планирование и проведение оборонных операций.



Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Германия
Латвия
Польша
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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