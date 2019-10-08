СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении

Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса "Воронеж-ДМ" в Армавире. дальность действия станций достигает 6 тысяч километров.

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай заключили контракт на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на $60 млн, сообщила в понедельник газета "Ведомости".

"Между Россией и Китаем заключен, как минимум, один контракт по тематике СПРН, он оценивается примерно в $60 млн. Соглашение касается разработки программного обеспечения, которое задействовано в работе СПРН", - сообщила газета, ссылаясь на источник в оборонной промышленности.

Этим будут заниматься несколько предприятий, основной объем работ придется на МАК "Вымпел" и ЦНИИ "Комета", уточнили "Ведомости".

Россия оказывает помощь Китаю в моделировании СПРН, сообщил "Интерфаксу" в прошлую пятницу генеральный конструктор российской СПРН, глава российской оборонной корпорации ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Взаимодействие по линии моделирования СПРН осуществляется. Говорить более детально не можем, поскольку это связано с конфиденциальными соглашениями", - сказал Боев.

О том, что Россия помогает Китаю в создании СПРН, заявил 3 октября президент РФ Владимир Путин.

"Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно, сейчас мы помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении", - сказал Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики", - заявил Путин.

Россия помогает Китаю в создании СПРН в рамках отношений продвинутого партнерства, заявил на следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Китай - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В январе 2019 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов по линии ВТС с Китаем составляет более $7 млрд. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, на Китай приходится более 15% портфеля российских экспортных заказов в сфере ВТС.

Как сообщалось, Россия выполняет крупный контракт на поставку Китаю систем ПВО С-400 "Триумф". Информированный источник сообщил в ноябре прошлого года "Интерфаксу", что Россия завершила поставку Китаю 24 истребителей Су-35.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, еще одну планируется построить в Крыму.

Начальник штаба космических войск РФ генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете "Московский комсомолец" на прошлой неделе заявил, что космический эшелон СПРН пополнился тремя новыми спутниками. "На орбите находятся три новейших космических аппарата, способных обнаружить старт баллистических ракет в любой точке Земного шара", - сказал Морозов.