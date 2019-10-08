Командующий ВВС Индии сообщил о планах закупки новых истребителей

ЦАМТО, 7 октября. Спустя четыре дня после вступления в должность командующего ВВС Индии маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия подробно сообщил о планах модернизации истребительного парка ВВС страны в предстоящие десять лет.

Как отмечает Business Standard, согласно планам, озвученным новым командующим, к 2025 году в боевом составе планируется иметь 37 эскадрилий, но к 2032 году их численность вновь сократится до 33 (при необходимых 42-х эскадрильях).

На сокращение истребительного парка повлияет снятие с вооружения МиГ-21, срок эксплуатации которых истекает в 2021 году. Кроме того, маршал сообщил, что решено снять с вооружения в начале 2020-х гг. шесть эскадрилий "Ягуар", поскольку процедура оборудования этих самолетов новыми двигателями для продления срока службы до 2030-х гг. чрезвычайно дорога и займет много времени.

Немодернизированные МиГ-21 будут списаны к концу 2019 года или к марту 2020 года. Модернизированные МиГ-21 "Бизон" будут применяться до истечения срока их эксплуатации (в 2021 году).

Дефицит боевых самолетов может возрасти в случае задержек при реализации процедуры покупки 114 однодвигательных многоцелевых истребителей (MRFA), которые должна собрать индийская компания по лицензии зарубежного "производителя оригинального оборудования" (OEM). Запросы об информации уже разосланы потенциальным поставщикам услуг и производителям в рамках этого тендера. Ответы получены и начался процесс получения "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN). Одобрение AoN, согласованное Министерством обороны, является первым этапом закупки и сопровождается публикацией запроса о предложениях.

План командующего также включает сборку в короткие сроки 83 легких боевых самолетов "Теджас" для заполнения пробела после снятия с вооружения МиГ-21 и МиГ-27. Одновременно Индия намерена разработать усовершенствованный средний боевой самолет (AMCA) пятого поколения.

Командующий ВВС подтвердил ранее опубликованные сообщения о намерении приобрести 21 истребитель МиГ-29 в России. Таким образом, с учетом трех эскадрилий МиГ-29, модернизация которых завершается, численность оснащенных этим самолетом эскадрилий возрастет до четырех. Кроме того, две эскадрильи МиГ-29К/КУБ имеются в составе ВМС.

Р.Бхадаурия также подтвердил сообщения о планах собрать на предприятии Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) в Насике дополнительные истребители Су-30МКИ. HAL вскоре завершит поставку последней эскадрильи Су-30МКИ (в рамках ранее согласованной лицензионной программы), доведя их количество в составе ВВС до 13 эскадрилий. Как предполагается, дополнительно будут заказаны 12 Су-30МКИ. После более тщательной оценки снимаемых с вооружения с 2025 года самолетов может быть принято решение об увеличении этой цифры.

Кроме того, командующий подтвердил планы модернизации Су-30МКИ с оснащением их современными радиолокационными системами, вооружением и средствами РЭБ, а также решением проблемы устаревания.

Маршал также опроверг слухи о планируемой покупке 36 дополнительных истребителей "Рафаль" во Франции. Согласно его заявлению, текущие планы предусматривают сборку 114 самолетов MRFA в рамках стратегического партнерства, при этом командование ВВС не планирует дополнительное приобретение 36 истребителей "Рафаль".

Командующий подтвердил задержку поставки первых четырех "Рафалей". Хотя министр обороны Раджнат Сингх отправится во Францию на текущей неделе для приемки первых истребителей, они прибудут в Индию только в мае 2020 года.