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08.10.2019
ЦАМТО

Аргентина отложила вопрос покупки у России истребителей МиГ-29 из-за предстоящих выборов

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Самолет МиГ-29
Самолет МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 7 октября. Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29, после президентских выборов в стране в конце октября переговоры могут возобновиться, заявил "РИА Новости" замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук.

Ранее сообщалось, что Аргентина направила запрос на приобретение в России более 15 истребителей МиГ-29. Москва передала в ответ коммерческое предложение.

"У Аргентины впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока аргентинская сторона заявляет о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, поскольку понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы в дальнейшем. Ну, это вполне логично", – сказал А.Пунчук в интервью "РИА Новости".

На вопрос, может ли появиться какая-либо конкретика в этом вопросе после президентских выборов в Аргентине, которые пройдут в конце октября, собеседник агентства ответил утвердительно. Он добавил, что Россия готова к продолжению переговоров.

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Аргентина
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
ФСВТС РФ
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