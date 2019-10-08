На Черноморском флоте в ходе специального учения был применен радиогеодезический комплекс "Крабик-БМ"

ЦАМТО, 7 октября. В Севастополе прошло специальное учение, целью которого стала проверка готовности подразделений гидрографической службы (ГС) Черноморского флота (ЧФ) к решению задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения сил флота.

В ходе учения специалистами ГС в целях обеспечения ведения условных боевых действий кораблями ЧФ были развернуты на побережье маневренные радиогеодезические комплексы "Крабик-БМ", а также аналогичная корабельная станция на гидрографическом судне.

Данный комплекс позволяет в режиме реального времени определять координаты неподвижных объектов и параметры движения целей с минимальной погрешностью.

В ходе учения "Крабик-БМ" использовались в качестве опорных геодезических комплексов для других радиотехнических средств с целью формирования единого навигационного поля в морском районе ведения условных боевых действий.

Специальное учение подразделений гидрографической службы ЧФ прошло в период с 3 по 4 октября, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).