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08.10.2019
ЦАМТО

На Черноморском флоте в ходе специального учения был применен радиогеодезический комплекс "Крабик-БМ"

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Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 7 октября. В Севастополе прошло специальное учение, целью которого стала проверка готовности подразделений гидрографической службы (ГС) Черноморского флота (ЧФ) к решению задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения сил флота.

В ходе учения специалистами ГС в целях обеспечения ведения условных боевых действий кораблями ЧФ были развернуты на побережье маневренные радиогеодезические комплексы "Крабик-БМ", а также аналогичная корабельная станция на гидрографическом судне.

Данный комплекс позволяет в режиме реального времени определять координаты неподвижных объектов и параметры движения целей с минимальной погрешностью.

В ходе учения "Крабик-БМ" использовались в качестве опорных геодезических комплексов для других радиотехнических средств с целью формирования единого навигационного поля в морском районе ведения условных боевых действий.

Специальное учение подразделений гидрографической службы ЧФ прошло в период с 3 по 4 октября, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

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Проекты
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ЧФ
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