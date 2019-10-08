На учениях под Хабаровском силы и средства маскируют под сельхозобъекты

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о примечательных маневрах, проводимых войсками округа. Речь идёт о маневрах, которые стартовали на территории Дальнего Востока, а именно – в Хабаровском крае.

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На полигоне Князе-Волконский под Хабаровском задействованы до 3 тысяч военнослужащих из мотострелкового соединения. Примечательность маневров состоит в том, что по их ходу будут отработаны особые приёмы маскировки. В частности, маскировка подразделений будет осуществляться под сельхозобъекты. Также маскировку осуществят и под инфраструктурные объекты промышленности.

Из сообщения пресс-службы военного округа:

Особое внимание будет уделено межвидовому взаимодействию, а также применению приёмов построения разведывательно-огневых контуров по опыту современных военных конфликтов.

Дополнительно будет осуществлена отработка приёмов межвидового взаимодействия.

На указанном полигоне создаются имитация дачных участков, а также несуществующего на картах населённого пункта. Именно под эти объекты, включая объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, и маскируют силы и средства участвующих в маневрах подразделений ВВО.

Учения предусматривают маневры с переходом к активной обороне, отработку нанесения ударов по позициям условного противника. Для этого задействованы такие средства как САУ "Гвоздика", танки Т-72Б, миномёты "Сани", РСЗО "Град", БМП-2. С воздуха уничтожение условного противника на позициях будут вести экипажи Ка-52. Разведка целей и корректировка огня мотострелков осуществляется расчётами беспилотных комплексов "Орлан-10".