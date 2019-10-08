Китайская МБР DF-41 превосходит российский "Ярс": правда ли это?

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Новейшая межконтинентальная мобильная баллистическая ракета DF-41 была впервые показана на военном параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР.

В Сети появилось большое количество материалов, пытающихся раскрыть характеристики этого действительно прорывного для НОАК оружия. Например, одни источники сообщали, что эта твердотопливная ракета может пролететь 12 тыс., по другим данным, 14 или даже 15 тысяч километров. Также не было ясно, сколькими боеголовками индивидуального наведения она оснащена. Писали, что 10-ю, а, возможно, даже и 12-ю. Данные о китайском комплексе предположительные и не подтверждены официально.

В то же время различные ранее открыто публиковавшие данные о российском мобильном ракетном комплексе "Ярс" указывают на то, что у него более скромные данные: дальность 12 тысяч, а количество боеголовок "всего" 6. И что же получается: отечественная разработка уступает китайской?

Источник изображения: vestnik-rm.ru

На самом деле, такие выводы делать преждевременно. Тем более, и сведения по "Ярсу" - не точные, например, ранее писали, что и он может нести 10 боевых частей. Кроме того, сравнивать эффективность оружия лишь по нескольким характеристикам - очень примитивно.

Тем более надо учитывать, что на Западе сейчас любят преувеличить китайскую угрозу. Там напишут что угодно, лишь бы выбить дополнительные деньги на военные ассигнования.

Сообщалось, что в создании DF-41 были использованы закупленные на Украине советские военные технологии. Речь может идти о твердотопливной ракете РТ-23, которая и послужила "источником вдохновения" для китайской разработки. В то же время китайцы наверняка творчески переработали конструкцию 70-х годов и добавили свои идеи, благо у них много достижений в различных оборонных сферах.

Дмитрий Лемешко