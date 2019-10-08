Sohu (Китай): появление шестого поколения самолетов оказалось под вопросом, так как Россия пока не разобралась с предыдущим

Ни для кого не секрет, что по меркам современного мира российские истребители линейки Су и МиГ считаются одними из самых передовых. Однако они относятся к самолетам третьего и четвертого поколений, которые давно уже отошли на второй план, после того как было представлено пятое поколение.

В современном мире Россия принадлежит к числу сильнейших стран, и она вполне способна составить конкуренцию США с точки зрения показателей совокупного роста и национального потенциала - даже несмотря на недостаточно высокие темпы экономического развития. Бывший Советский Союз оставил России огромное наследство, которая по уровню научно-исследовательского прогресса ничуть не уступает США, и особенно это касается самолетостроения. Ни для кого не секрет, что по меркам современного мира российские истребители линейки Су и МиГ считаются одними из самых передовых. Однако они относятся к самолетам третьего и четвертого поколений, которые давно уже отошли на второй план, после того как было представлено пятое поколение.

В России истребителем пятого поколения является модель Су-57, но ее появление вовсе не стало какой-то громкой сенсацией. Одно время зарубежные эксперты вообще высказывались о том, что Су-57 - плоская копия Су-27 и что похожи не только внешностью, но и особенно показателями малозаметности. Действительно, в силу экономических причин инвестиций в научно-исследовательский сектор было недостаточно, поэтому то, что показатели малозаметности и другие технические характеристики Су-57 оказались под вопросом, вполне закономерно. Удивительно, но вскоре после этого появились сообщения о том, что Россия представила истребитель шестого поколения.

Как известно, истребители пятого поколения были представлены в связи с необходимостью плановой замены боевых реактивных самолетов, и на сегодняшний день они являются самыми передовыми истребителями из действующих во всем мире. Помимо российского Су-57 к ним также относятся американские F-22 и F-35, а также китайские J-20 и J-31. Основная особенность, отличающая их от боевых самолетов предыдущего поколения, заключается в применении авиадвигателя пятого поколения и повсеместном внедрении стелс-технологии.

Более того, истребители пятого поколения обладают сверхманевренностью, передовой авионикой, высокоинтегрированными вычислительными системами, способностью превосходно адаптироваться к условиям боевой обстановки, а также возможностью микширования информации. Что касается еще более современных боевых самолетов, то их характеристики были значительно улучшены, и если основой пятого поколения являются информационные системы, то в случае с истребителями шестого поколения это их сетевые возможности. Самые что ни на есть многофункциональные машины, они способны поражать наземные, надводные, воздушные, космические цели, вести радиоэлектронную и сетевую борьбу. Истребители шестого поколения предназначены для эксплуатации в условиях взаимодействия, основанного на принципе Интернет вещей.

Тот факт, что Россия представила собственный прототип, вызывает вопросы у зарубежных специалистов, а иностранные СМИ отмечают, что там схватились за шестое поколение, не успев толком разобраться с предыдущим. Надо заметить, что некоторые концепции, заложенные еще в истребители пятого поколения, копируют устаревшие модели Су, и в представленном прототипе Россия также не отказалась от этих концепций. Зарубежные эксперты отмечают, что в вопросах разработки ей стоит обратить внимание на Китай и США. И хотя Россия тоже сможет похвастаться шестым поколением боевых самолетов, отставание ее будет очень велико.

На самом деле разработкой новых истребителей помимо России, Китая и США занимаются во Франции и Японии, но в то же время необходимо отметить, что у этих государств даже нет собственной модели пятого поколения. Поэтому возникает вопрос, способны ли они разработать и запустить в производство следующее поколение. К тому же в случае с Японией, например, истребитель шестого поколения - всего лишь модификация пятого, и в нем отсутствуют такие уж масштабные инновации. Будущие модели наверняка пойдут по пути развития беспилотных систем управления, и в новую эпоху наиболее функциональные боевые самолеты будут непременно разработаны странами, добившимися определенных успехов в этой области.