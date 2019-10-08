Семинар по правилам проведения военных операций SWIRMO впервые пройдет в России

В нем примут участие 140 делегатов из 70 государств

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Семинар по международным правилам проведения военных операций SWIRMO-2019 начинает свою работу в подмосковном парке "Патриот", впервые мероприятие проходит на территории России. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в понедельник.

"Семинар проводится совместно Минобороны России и Международным комитетом Красного Креста, в соответствии с договоренностью между министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. SWIRMO является основным образовательным форумом для старших и высших офицеров по правилам ведения войны", - сообщили в военном ведомстве.

В форуме участвуют 140 делегатов из 70 государств, а также представители международных организаций.

В рамках мероприятия в Москву прибудут президент МККК Петер Маурер, директор управления международного права и политики МККК Хелен Дарэм и директор регионального управления МККК по Восточной Европе и Центральной Азии Мартин Шупп.