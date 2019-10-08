Newsweek (США): в случае ядерной войны между Индией и Пакистаном может погибнуть больше людей, чем во Вторую мировую войну

В результате непосредственного воздействия ядерной войны между Индией и Пакистаном могут погибнуть не менее 125 миллионов человек. Такие данные содержатся в новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances. Это в 2,5 раза больше количества жертв во время Второй мировой войны, когда, согласно существующим оценкам, 50 миллионов человек были убиты в ходе непосредственных боевых действий.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, авторами которого стали также научные сотрудники Университета Рутгерса (Rutgers University), представляет количественные данные относительно того, насколько катастрофичным может оказаться конфликт между этими двумя нациями. По мнению авторов доклада, помимо 100 миллионов погибших сразу после начала такого конфликта, следует также ожидать снижения глобального вегетационного процесса в диапазоне от 20% до 35%, тогда как продуктивность океанов сократится в диапазоне от 5% до 15%. В результате возникнет массовый голод, экосистемы будут разрушены, что станет причиной еще большего количества смертей. Может потребоваться более десяти лет для того, чтобы полностью избавиться от последствий такого ядерного конфликта, считаю авторы исследования.

"Сегодня девять государств обладают ядерным оружием, но только Пакистан и Индия быстро наращивают свои арсеналы", - подчеркнул Алан Робок (Alan Robok), почетный профессор экологического факультета Университета Рутгерса в Нью-Брунсвике.

"Из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между этими двумя ядерными державами, особенно по вопросу о Кашмире, важно правильно представлять себе последствия ядерной войны".

На самом деле, как раз на прошлой неделе в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал международное сообщество выступить против принятого в прошлом месяце решения Индии о лишении полуавтономного статуса своей части Кашмира и изоляции большинства мусульманского населения. По его мнению, это увеличивает опасность возникновения ядерной войны.

"Если между этими двумя государствами начнется обычная война, то может произойти все что угодно, - отметил Хан. - Но представим себе такую ситуацию - государство, которое в семь раз меньше своего соседа, поставлено перед выбором: либо сдаваться, либо бороться за свою свободу до самой смерти, и что тогда нам делать?"

"Я задаю себе этот вопрос и вот, во что я верю: la ilaha illallah, есть только один Бог, и мы будем сражаться. А если обладающая ядерным оружием страна сражается до конца, то последствия этой борьбы будут ощущаться далеко за пределами ее границ".

Расчеты Робока и его коллег основаны на сценарии возможной войны в 2025 году, когда, по существующим оценкам, эти страны в общей сложности будут иметь в своих арсеналах от 400 до 500 ядерных зарядов. По мнению экспертов, мощность каждого из них составит от 15 килотонн - эквивалент 15 тысячам тротила, то есть они будут сопоставимы с бомбой "Малыш", сброшенной на Хиросиму в 1945 году, - и до нескольких сотен килотонн. "Царь бомба", самая большая из числа известных атомных бомб, намного превосходит по своей мощности (50 мегатонн) все те заряды, которые обсуждаются в опубликованном исследовании.

Авторы опубликованного доклада пришли к выводу о том, что Индия использует 100 единиц стратегического оружия в случае ядерного конфликта, а Пакистан - 150, и тогда количество жертв на начальном этапе составит от 50 до 125 миллионов человек, а реальное их количество будет зависеть от мощности использованных ядерных зарядов. Для сравнения: в ходе Второй мировой войны были убиты 50 миллионов человек, однако в эту сумму не включены те люди, которые умерли от болезней или от голода. По мнению авторов исследования, жертв будет значительно больше из-за масштабного голода, а вероятность подобного сценария весьма высока.

Голод представляется вполне вероятным, поскольку в результате взрывов возникнут пожары, и в атмосферу будет выброшено от 16 миллионов до 35 миллионов тонн сажи. Эта сажа будет поглощать солнечные лучи и нагревать воздух, и в результате образовавшийся дым будет подниматься еще выше и заслонять солнечный свет, а количество доходящих до поверхности Земли солнечных лучей сократится на 20% или даже на 35%. После этого начнется глобальное понижение температуры, которое, в конечном счете, приведет к наступлению ядерной зимы, и тогда температура на земле снизится в пределах от 3,6 до 9 градусов по Фаренгейту, а таких низких температур на Земле не было с момента последнего ледникового периода. Как считают авторы исследования, количество осадков сократится на 15% или даже на 30%, и при этом одни регионы пострадают больше, чем другие.

Согласно сделанным прогнозам, рост растительности во всем мире сократится в диапазоне от 15% до 30%, а продуктивность морей сократится в пределах от 5% до 15%.

"Такого рода война нанесет ущерб не только тем районам, где, возможно, будут сброшены бомбы, но и всему миру", - отметил Робок.

"На мой взгляд, мы можем считать себя счастливыми людьми, поскольку за 74 года, прошедшие с момента последней ядерной войны, не произошла еще одна такого рода война - из-за ошибки, паники, недопонимания, технических сбоев или хакерских атак", - отметил Робок в беседе с корреспондентом журнала Newsweek.

"Если оружие существует, оно может быть использовано. А продолжающийся конфликт в Кашмире может привести к эскалации".

Ни одна из сторон не намерена начать ядерный конфликт без значительной провокации, подчеркивают авторы исследования. Однако они предупреждают об опасности новой холодной войны.

"Индия и Пакистан могут повторить неудачный пример Соединенных Штатов и России времен холодной войны: они создают такие деструктивные ядерные силы, которые по своей мощности значительно превышают необходимый для сдерживания уровень, - подчеркивают авторы исследования.

Хотя Индия и Пакистан не имеют такой же ядерный арсенал, как Соединенные Штаты или Россия - на эти две державы, вместе взятые, приходится 93% мирового ядерного потенциала, который, согласно оценкам, составляет 13900 ядерных зарядов, - Исламабад и Дели продолжают увеличивать свои арсеналы, а не пытаются стабилизировать их на определенном уровне. Так, например, Индия располагает 130 или 140 ядерными зарядами. К 2025 году их количество может увеличиться до 200.

"Единственный способ предотвратить ядерный конфликт состоит в уничтожении ядерных зарядов", - подчеркнул Робок.

Рози Макколл (Rosie Maccall)