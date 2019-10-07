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07.10.2019
РИА Новости

Патрушев назвал причины, тормозящие диверсификацию "оборонки" в ЦФО

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ТУЛА, 4 окт - РИА Новости. Различные финансовые проблемы ряда оборонных предприятий Центральной России мешают им наращивать выпуск гражданской продукции в рамках программы диверсификации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в пятницу в Туле на совещании по вопросам безопасности в ЦФО. Одной из тем совещания стали меры по диверсификации производства продукции гражданского назначения на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса.

По словам Патрушева, сейчас в ЦФО работают 586 оборонных предприятий, объем их гражданской продукции в среднем составляет 20,2%.

"Вместе с тем, ряд оборонных предприятий в округе не имеет достаточных финансовых и технологических возможностей для полноценного участия в диверсификации. Ситуация осложняется их закредитованностью, недостаточностью собственных оборотных средств, зависимостью от иностранных компонентов и материалов, слабой компетентностью менеджмента в сфере коммерческого маркетинга", - сказал Патрушев.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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