Срыв контракта по MOWAG Piranha: МО Румынии требует выплаты штрафа компанией из США

Румынские средства массовой информации подтверждают появившиеся ранее в социальных сетях публикации о требованиях, выставленных министерством обороны страны в адрес одной из американских компаний военно-промышленного комплекса.

Источник изображения: topwar.ru

Румынское издание Mediafax приводит заявление министра национальной обороны страны Габриэля Лэса, который говорит о начавшейся процедуре выставления штрафных счетов в адрес компании General Dynamics. По словам главы Минобороны Румынии, с американского производителя требуют выплату штрафа в размере примерно 9,33 млн долларов (8,5 млн евро).

Штрафные санкции, которые румынское оборонное ведомство собирается ввести против американской GD, связаны с тем, что американцы задерживают поставки законтрактованной бронетехники.

Габриэль Лэс:

Прошло уже почти 8 месяцев с того момента, когда партия из 36 бронемашин американского производства должна была оказаться в нашей стране.

Речь идёт о многоцелевых колёсных бронемашинах Piranha V. В общей сложности Румыния заказала 227 таких бронеавтомобилей у США.

Контракт заключался при участии предыдущего министра обороны Румынии Михае Фифоре. По контракту General Dynamics обязалась поставить первую партию из 36 "Пираний" румынам до конца 2018 года, затем сдвинули сроки примерно на 2 месяца. Но уже осень 2019 года, а поставок всё нет. В МО Румынии считают, что контракт американской стороной сорван.

Примечательно, что контракт с американцами подразумевает локализацию остальных 197 бронемашин MOWAG Piranha V на Бухарестском механическом заводе.

Теперь в румынской прессе сообщается, что МО страны отказывается от контракта с General Dynamics с аргументацией: "Продукция не подходит по ряду заявленных технических параметров и по срокам доставки".

Сам контракт изначально оценивался в сумму 895 млн евро (почти миллиард долларов).