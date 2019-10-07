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07.10.2019
Lenta.ru

В США назвали самые смертоносные российские бомбардировщики

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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Владимир Судец" Военно-космических сил России
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Владимир Судец" Военно-космических сил России.
Источник изображения: Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Американский журнал National Interest составил список четырех российских бомбардировщиков, которые, по мнению авторов материала, являются самыми опасными. Об этом сообщается на сайте издания.

Так, в список попали российские Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

Разработанный в 50-х годах прошлого века конструкторским бюро "Туполев" Ту-95, к примеру, обладает большой полезной нагрузкой и достаточным радиусом действия. Модернизация самолета позволила увеличить срок его службы, а главное, сохранить эффективность, утверждается в материале National Interest.

Еще один самолет Ту-22М журналисты выделили из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств. Ту-160 в свою очередь, как напоминает автор материала, является самым настоящим "хищником", который в свое время установил несколько рекордов.

ПАК ДА, находящийся в стадии разработки, несомненно будет самым смертоносным бомбардировщиком, считает журналист. К такому выводу в National Interest пришли, исходя из того, что он станет, по сути, "самолетом-невидимкой" следующего поколения и первым российским воздушным судном, никак не связанным с советскими разработками. Первый полет ПАК ДА запланирован на 2021-2023 годы.

В августе сообщалось, что в настоящее время в Воздушно-космических силах России имеется более 1,8 тысячи самолетов. ТАСС со ссылкой на открытые источники и собственные досье насчитало у российских военных свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации), порядка 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М и их модификации), более 200 штурмовиков (Су-25), около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие), примерно 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95, Ту-160 и другие) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

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