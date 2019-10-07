NI: Копирование технологий советских палубных истребителей без лицензии "вышло КНР боком"

В СМИ США считают, что попытка Китая скопировать технологии палубных истребителей для авианосцев вместо того, чтобы приобрести их у России, вышло КНР боком. Самолеты, разработанные на базе купленного у Украины прототипа Су-33, получились проблемными и неэффективными.

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Китай год от года наращивает свою военную мощь. Однако несмотря на то, что крупнейшая экономика мира активно финансирует свою армию, деньги – не всегда то единственное, что нужно, чтобы разработать собственные эффективные системы вооружения. Попытка же сэкономить зачастую оборачивается для государства гораздо более глобальными тратами. И хороший пример этому – проект китайских палубных истребителей J-15.

В NI напоминают, что J-15 является нелицензированной копией российского (советского) истребителя-носителя Су-33, который, является палубной модификацией Су-27. Китай, желая сэкономить, отказался покупать Су-33 у России и приобрел у Украины опытный образец Су-33 Т-10К-3, а затем перепроектировал его без приобретения документов на использование технологий.

Американское издание National Interest препарирует проблемы китайских "палубников", дополнительно опираясь на язвительную статью информационного агентства Sputnik.

В китайских кругах редко проявляют любовь к реактивному самолету четвертого поколения J-15. The Asia Times отмечает, что СМИ Китая пренебрежительно отзываются о самолете, в том числе называя его "плюхающейся рыбой" за его неспособность эффективно работать с китайским авианосцем (пока "Ляонин" - прим. "ВО").

Основной проблемой J-15 является то, что на текущий момент они вынуждены использовать советские технологии и осуществлять трамплинный старт. Двигатели J-15 и большой вес серьезно ограничивают эффективность истребителя: при массе пустого самолет 17,5 тонн он превосходит вес, обычный для палубных истребителей. Вес пустого F-18, для сравнения, составляет 14,5 т, Су-33 – 16 тонн.

Ненадежный и склонный к авариям

J-15 оказался ненадежным, склонным к авариям и механическим поломкам самолетом. Различного рода неисправности в системах контроля за полетом привели минимум к четырем авариям. Имеются данные о гибели минимум одного пилота и тяжелом ранении еще одного. National Interest отмечает, что это, видимо, является последствием неудачного копирования технологий, и говорит о том, что КНР стремится заменить истребители на перспективные J-31 как можно скорее.

В то же время американское издание не преминуло напомнить, что "Советский Союз и постсоветская Россия также имели привычку "приобретать" западные технологии без согласия владельцев, от атомной бомбы до космических челноков".

Это на самом деле сомнительное достижение, признание того, что нация не имеет возможности действительно внедрять свои собственные технологии. Учитывая, что Китай имеет такую привычку, здесь есть справедливость.

- пишет американский журнал, намекая на то, что Китай "отомстил" России за "кражу" технологий у Запада. Это притом, что в США постоянно говорят о том, что китайцы постоянно крадут технологии и у них.