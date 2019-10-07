Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии. Его слова приводит в субботу, 5 октября, пресс-служба Пентагона.

"Прямо сейчас мы сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии", — цитирует Эспера РБК.

Он также рассказал, что днем ранее говорил с министром обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе беседы стороны согласились, что механизм обеспечения безопасности должен работать, добавил Эспер.

Глава Пентагона напомнил, что у Вашингтона и Анкара функционирует совместный центр на юге Турции. В его задачи входит патрулирование воздушного пространства. Кроме того, существует наземный патруль.

"Мы должны проработать все детали. И поэтому я просто сказал ему, давайте продолжим работать в этом направлении, это лучший путь для всех нас", — подытожил Эспер.

Ранее в субботу президент Турции заявил, что турецкие военные готовы начать операцию на севере Сирии. По его словам, решение может быть принято "сегодня или завтра". Операция, добавил Эрдоган, будет проводиться как на земле, так и с воздуха. Целью операции будет очистка приграничной территории Сирии от Сил самообороны сирийских курдов и создание зоны безопасности в этом месте. Президент Турции отметил, что поддерживающие курдов США должны дать ответ, признают ли они их террористической организацией.