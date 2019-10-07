Стрельба Ка-52 "Аллигатор" реактивными снарядами попала на видео

На летно-тактическом учении под Хабаровском экипажи вертолетов Ка-52 "Аллигатор" провели стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами по наземным целям условного противника, поиск которых велся в условиях ограниченного времени. Соответствующее видео на YouTube опубликовала "Звезда".

Таким образом, сообщается на сайте телеканала, летчики армейской авиации "уничтожили колонну техники условного противника". Отмечается, что всего в течение летной смены было проведено свыше десяти вылетов, в ходе которых пораженными оказались до тридцати целей.

В декабре 2018 года военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей допустил, что находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины.