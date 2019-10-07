Российские ВКС смогут получать информацию об объектах космического мусора размером от 8 см

В ВКС также отметили, что космос "просто перенасыщен различными космическими объектами"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Модернизация российских средств разведки космической обстановки позволит ВКС РФ получать информацию о космических объектах размером от 8 см, при том что возможности нынешних систем ограничиваются объектами 20 см. Об этом заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук в субботу в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Космический мусор сегодня - это более 80 тыс. космических объектов размерами от сантиметров до больших фрагментов. Сегодня боевые возможности наших наземных средств позволяют получать информацию о состоянии космического объекта, размер которого около 20 см, - сказал он. - Когда мы доведем наши специализированные средства до определенного уровня, до определенных боевых возможностей, мы уже будем получать информацию о космических объектах, размер которых около 8 сантиметров".

Также Нестечук отметил, что в настоящее время космическое пространство "просто перенасыщено различными космическими объектами".

"Ежедневно в космическом пространстве происходят ситуации, связанные с опасными сближениями, в том числе с Международной космической станцией. Зачастую, чтобы обходить эту ситуацию, требуется очень кропотливая работа как [технических] средств, так и людей", - добавил он.