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07.10.2019
ТАСС

В ВКС России оценили, сколько времени потребуется для решения об ответном ядерном ударе

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Источник изображения: © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Начальник штаба 15-й армии ВКС Анатолий Нестечук заявил, что у высшего руководства страны будет несколько десятков минут

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Высшее руководство России будет иметь несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе. Об этом заявил в субботу в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

"Подлетное время бывает разное. С различных направлений, откуда летит, как летит... Я конкретной цифры вам говорить не буду, но эта цифра требует очень серьезно, мощного, <...> силы воли для принятия решения. Но в целом времени очень достаточно, не минуты, не десятки минут - более десятков минут", - сказал Нестечук, отвечая на вопрос о том, сколько времени есть у руководства РФ на принятие решения об ответно-встречном ядерном ударе.

Он уточнил, что речь идет о ситуации, при которой система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) фиксирует межконтинентальную баллистическую ракету, летящую в сторону России.

СПРН призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.

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Страны
Россия
Проекты
СККП
СПРН
Ядерный щит
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