Войти
07.10.2019
ТАСС

Более 90 из 150 российских спутников на орбите функционируют в интересах Минобороны

257
0
0
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.
Источник изображения: ТАСС/Руслан Шамуков

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук отметил, что орбитальная группировка РФ "переживает процесс стремительного совершенствования и обновления"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Орбитальная группировка России насчитывает 150 космических аппаратов, почти две трети из которых являются спутниками военного назначения. Об этом заявил в субботу начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"В составе нашей группировки сегодня 150 космических аппаратов <...> Из общего числа космических аппаратов российской орбитальной группировки более 90 аппаратов функционируют в интересах Министерства обороны России, то есть космические аппараты военного назначения, и более 60 аппаратов функционируют в рамках выполнения федеральной космической программы и в интересах других министерств и ведомств", - сказал он, отметив, что на орбите функционирует широкий спектр космических аппаратов, служащих для связи, навигации, геодезии, метеорологии, дистанционного зондирования земли, мониторинга обстановки, а также различные аппараты научного назначения.

Нестечук отметил, что в данный момент отечественная орбитальная группировка "переживает процесс стремительного совершенствования и обновления". При этом уменьшение количества космических аппаратов, по его словам, не означает сокращение возможностей РФ на орбите.

"Если раньше было около 200 аппаратов, то сегодня несколько меньше. Не потому, что у нас возможности стали меньше, а потому, что улучшилась качественность состояния наших космических аппаратов, улучшилась элементная база, повысилась надежность", - пояснил он. Нестерчук добавил, что раньше космический аппарат одного типа выполнял задачи на орбите в течение трех-шести месяцев, а показатель современных аппаратов достигает 15 лет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.11.2017
Контрактников в Восточном военном округе начнут готовить по новой программе
16.02.2017
Переезд авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку оценили в 20 млрд рублей
13.12.2016
Простой тендер Минобороны РФ напугал «Войско Польскае», ВСУ и белорусских военных «экспертов»
08.07.2014
Новая модификация "Рысачка" пройдет испытания в ЦАГИ
31.07.2013
Стратегия развития «Мотовилихи» до 2017 года
04.10.2011
Президент ОАК Михаил Погосян и летчик Сергей Богдан вошли в число 10 самых авторитетных военных России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании