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07.10.2019
Интерфакс-АВН

Иран рассчитывает на помощь других стран для отправки своего астронавта в космос - министр

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Тегеран, несмотря на санкции США, надеется отправить своего первого астронавта в космос, воспользовавшись помощью других стран, заявил в субботу министр информации Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Американские санкции, коснувшиеся трех крупных структур, занимающихся космосом, не остановят иранских ученых", - приводит его слова агентство "Мехр".

Оно не уточняет, когда именно Иран собирается отправить в космос своего первого астронавта, и при помощи каких именно стран рассчитывает этого добиться.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
США
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