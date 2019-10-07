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07.10.2019
Интерфакс-АВН

Москва найдет способы помочь Гаване в получении нефти и нефтепродуктов - Медведев

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Кубе в советские годы не было военной базы, была учебная бригада

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Россия договорилась с Кубой о создании плана работы по её энергообеспечению, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В ходе интервью по итогам визита премьера на Кубу передаче "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале Россия-1 (ВГТРК) Медведев рассказал, что нынешняя администрация США снова взяла очень жёсткий курс по отношению к Кубе и вводит санкции в отношении этой страны. Ограничения вводятся в том числе в отношении танкеров, которые транспортируют нефть и нефтепродукты на Кубу.

Ведущий программы спросил премьера, не будут ли российские крейсеры в этой связи обеспечивать сопровождение танкерам.

"Я думаю, мы найдём другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты", - ответил Медведев.

"Мы сегодня, кстати, об этом разговаривали и договорились о том, что мы создадим, по сути, план работы по энергообеспечению Кубы, имея в виду и традиционные источники энергии - как раз углеводороды, и, может быть, какие-то другие возможности, которые существуют", - рассказал премьер.

Медведев также ответил на вопрос, готово ли правительство выделить средства на открытие закрытой российской базы на Кубе, если такой вопрос будет обсуждаться на фоне обострения ситуации вокруг этой страны. Глава правительства РФ сказал, что этой базы никогда не существовало.

"Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы. Была бригада", - сказал премьер.

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  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
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