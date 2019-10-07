F-22 ВВС США над островом Файлака (Кувейт): Попадание в зону действия С-300 Ирана

В сети обсуждается фотография истребителя пятого поколения F-22, которую ранее разместила служба информации Центрального командования США. В социальных сетях было заявлено, что американский самолёт осуществляет патрулирование в районе острова Файлака (Кувейт).

Источник изображения: Центральное командование США

Речь, вероятно, идёт об одном из американских истребителей из состава 407-й экспедиционной дивизии ВВС США, переброшенных в район Ахмад-аль-Джабер в Кувейте.

Эта информация обращает на себя внимание по нескольким причинам. Во-первых, от острова Файлака до иранской морской границы около полусотни километров. Во-вторых, размещённые в указанном районе Кувейта американские истребители 5-го поколения попадают в "зону ответственности (действия)" иранских систем ПВО с зенитными ракетными комплексами С-300, приобретёнными у России. Дополнительно, этот участок "мониторится" РЛС комплексов иранского производства (вероятно, речь о Bavar-373).

Источник изображения: Центральное командование США

На авиабазе в Кувейте

На другом фото можно видеть конструкцию защитных ангаров для средств авиации на авиабазе:

Источник изображения: Центральное командование США

В сети указывается на то, что фото американского истребителя в нескольких десятках км от границ Ирана было сделано 13 сентября.

Он выполнял длительное патрулирование над водами Персидского залива и над Ираком, и, если верить, опубликованным данным, "мог заходить в воздушное пространство Сирии". Добавляется, что в воздухе была совершена дозаправка с применением воздушного танкера KC-135.