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07.10.2019
Военное обозрение

Эксперт в США: Русские не просто так делают ставку на подлодки, отказываясь от авианосцев

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В американских СМИ пытаются выяснить основные причины того, почему Россия делает ставку на подводные лодки и отказывается от авианесущих кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

В издании The National Interest вышел материал, в котором рассматривается именно этот вопрос. Автор отмечает, что Россия вкладывает существенные средства в создание подводных лодок, в том числе новых классов, практически не снижая расходов "на фоне обширного экономического кризиса". При этом автор размышляет о "проблематике" использования субмарин в условиях возможных масштабных боевых действий.

Из статьи:

Но не совсем ясно, что именно русские намерены делать с десятками современных подводных лодок в случае войны?

На этот счёт приводится мнение специалиста в области военно-морского флота, одного из членов авторского коллектива журнала института ВМС США Нормана Полмара.

Эксперт отмечает, что если надводный флот ВМФ России представлен в основном кораблями ещё советской постройки, то подводный флот РФ за последние годы существенно обновился. Добавлено, что прогресс в модернизации подводных лодок уже начался и ведётся активно.

Со ссылкой на данные американской разведки NI сообщает, что в составе российского флота действуют подлодки проектов 855 "Ясень", 955 "Борей" и более ранних модификаций, включая неатомные (ДЭПЛ). [Это ясно и без ссылок на американскую разведку, так как ВМФ РФ ничего в этом отношении не скрывает - прим. "ВО"].

Источник изображения: topwar.ru

Из материала:

Россия продолжит строительство подводных лодок 4-го поколения класса "Юрий Долгорукий" до 2020 года.

Классом "Юрий Долгорукий" издание назвало проект 955 "Борей", в котором ПЛ с упомянутым названием является головной.

Полмар отмечает, что ранее западная разведка ошиблась, полагая следующее: СССР будет использовать подводный флот для атак на надводные конвои и транспортные суда. Эксперт делится с читателями мыслью:

Но на самом деле Советы никогда не планировали проводить масштабные атаки на торговое судоходство. Вместо этого советская доктрина предполагала подводным лодкам сосредоточиться на ядерном сдерживании и возможном нападении на подводные лодки НАТО и авианосцы альянса.

По словам Полмара, в 1978 году ЦРУ даже распространило доклад, в котором было отмечено понижении угрозы со стороны подводного флота СССР гражданскому судоходству.

Норман Полмар добавляет, что и сегодня нужно объективно и профессионально анализировать то, как Россия собирается использовать свой подводный флот в случае войны, отказываясь от строительства авианосцев. Это, по мнению эксперта, позволить не повторять ошибок американских аналитиков из числа сотрудников разведки, допущенных в 60-70 годы.

В частности, американский эксперт ранее отмечал, что "русские делают ставку на внезапность", которую и могут обеспечить подводные лодки в отличие от тех же авианосцев.

Именно поэтому русские не просто так делают ставку на подводные лодки, игнорируя возможность развития авианесущего флота.

Скрытность и внезапность, как заявлено, козырь, который может разыграть Россия в случае военного конфликта.

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Юрий Долгорукий
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ОБСЕ
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