Новые истребители-бомбардировщики Су-34 переданы заказчику

Новосибирский авиационный завод НАЗ им. В.П. Чкалова - филиал ПАО "Компания "Сухой" (входит в ОАК) передал Минобороны России новые истребители-бомбардировщики Су-34, сообщила пресс-служба ОАК.

"Выполнение обязательств перед Минобороны России – одна из ключевых задач ОАК. Серийное производство и поставки новейших авиационных комплексов – это не только наш вклад в укрепление ВКС России, но и обеспечение загрузки высокотехнологичных предприятий корпорации", - отметил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.