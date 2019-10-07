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07.10.2019
Интерфакс-АВН

Претенденты на полет в космос из Индии прибудут до конца года в ЦПК - Роскосмос

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Специалисты российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) начали отбор кандидатов в астронавты из Индии для полёта на корабле этой страны, сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

"Отбор уже идёт, формируется команда, которая будет дальше работать в Центре подготовки космонавтов", - сказал Крикалёв.

На вопрос о том, когда кандидаты прибудут для прохождения подготовки в ЦПК он ответил: "До конца года".

Исполнительный директор Роскосмос по пилотируемым программам отметил, что индийская сторона строит очень серьёзные планы по освоению космического пространства.

"Они будут строить свой корабль, но просят оказать помощь, в том числе в подготовке космонавтов для полёта на их корабле. На эту тему прошли переговоры и несколько человек должны были быть отобраны и начать подготовку, но я так понимаю, что в первом цикле отбора отобрали меньше, чем хотели", - отметил Крикалёв.

Он сообщил также, что в будущем Роскосмос может провести переговоры с Индией по вопросу обучения специалистов по подготовке людей к работе в космосе.

"Это возможно, но пока серьезных разговоров на эту тему не было, это вопрос переговоров", - сказал Крикалёв.

Ранее генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов заявлял в интервью "Интерфаксу", что российские специалисты могут оказать помощь в развитии программы пилотируемой космонавтики Индии.

"Уверен, что без международной кооперации в области дальнейшего освоения космоса не обойтись. Один из примеров - космическая пилотируемая программа Индии. В настоящий момент обсуждается участие российских специалистов в этом проекте в части разработки систем пилотируемого корабля и подготовки индийских космонавтов ("гаганавтов")", - сказал Лоскутов 18 июня.

"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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