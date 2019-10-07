Россия проведет с ОАЭ переговоры о более длительном полёте астронавта из этой страны - Роскосмос

Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Роскосмос планирует провести переговоры с представителями Объединённых Арабских Эмиратов по новому полету астронавта из этой страны, сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

"Сейчас все внимание было приковано к миссии Хаззы Аль-Мансури. Первичные переговоры шли по более длительному автономному полету на российском корабле", - сказал Крикалёв, участвующий в праздничных мероприятиях, посвящённых успешному полету первого астронавта ОАЭ Аль-Мансури.

Он напомнил, что состоявшийся полет прошёл во время пересменки двух длительных экспедиций Международной космической станции. Арабский астронавт стартовал к МКС 25 сентября с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир, а приземлился в четверг с Олегом Кононенко и астронавтом NASA Ником Хейгом.

Касаясь дальнейших перспектив сотрудничества, Крикалёв сообщил, что России и ОАЭ предстоит обсудить длительность и тип полёта.

"Если это будет более длительный специализированный полет, то в корабле, как вы знаете, три места: наш командир и два члена экипажа. Либо это будет астронавт ОАЭ и партнёр из другой страны, либо два астронавта ОАЭ, у нас шли технические переговоры на эти темы: что возможно, когда возможно, (обсуждались) другие требования. После этого события (первого полёта астронавта ОАЭ) будем продолжать эти переговоры", - сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.

Он заявил, что представители ОАЭ планируют долгосрочную космическую программу.

"С самого начала, надо отдать должное нашим арабским партнерам, у них были очень серьёзные намерения. Они говорили, что хотят создать отряд космонавтов, не просто совершить разовый полет, а развивать космическую программу, пилотируемую в том числе", - напомнил Крикалёв.