Минобороны РФ сообщило о планах завершить строительство двух новых радаров СПРН в 2022 году

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Строительство двух новых радиолокационных станций "Воронеж" наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под Воркутой и Мурманском будет завершено в 2022 году, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году", - сообщили в департаменте информации Минобороны РФ в связи с отмечаемым 4 октября Днем космических войск России.

В Минобороны РФ заявили, что РЛС нового поколения "Воронеж" СПРН несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

Как сообщал "Интерфакс", под Мурманском на горе на высоте более 400 метров над уровнем моря для военных строят новую РЛС "Воронеж-ДМ". Она будет в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов.

Генконструктор СПРН Сергей Боев ранее заявил "Интерфаксу", что РЛС под Мурманском обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением. В 2018 году Боев сообщал, что строительство радара планировалось завершить к 2020 году.

Как сообщал "Интерфакс", еще одну новую РЛС - "Воронеж-СМ" - строят с сентября 2015 года в районе Воркуты. Новый радар придет на смену РЛС в Печоре и Оленегорске, заявляли в 15-ой армии Воздушно-космических сил (особого назначения).

"Воронеж" - надгоризонтные РЛС. Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.