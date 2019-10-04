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04.10.2019
ТАСС

Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon

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Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Глава Роскосмоса сообщил, что госкорпорация готова к тому, что NASA направит соответствующий запрос

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. NASA будет нуждаться в полетах на российских кораблях из-за переноса испытаний пилотируемого корабля компании Space X Crew Dragon. Об этом сообщил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Центра им. М. В. Хруничева.

"Скорей всего, экипажи они смогут испытать в 2020 году. Коли так, сдвижки, которые происходят <...> NASA будет нуждаться в новых креслах", - сказал он.

"Мы вполне готовы к тому, что, скорей всего, будет направлен запрос в Роскосмос. Идут очень конкретные переговоры", - добавил Рогозин.

Он отметил, что российская сторона предупреждала американцев о такой возможности, но в NASA заявляли, что все идет по плану. "В этой связи возникает проблема. Если они подписывают с нами контракт, то нам технологически нужно не менее двух с половиной лет, чтобы создать новый корабль", - сказал глава Роскосмоса.

Рогозин пояснил, что РКК "Энергия" может сегодня производить по четыре корабля в год, максимум пять, но технологический срок их изготовления два с половиной года. "Поэтому нам от партнеров необходима информация заблаговременно, что им необходимо место. Либо, если у них ситуация складывается как чрезвычайная, нам придется жертвовать своими космонавтами, уменьшая количество российского экипажа", - добавил он.

Американские пилотируемые корабли

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскимикораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.

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