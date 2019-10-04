Invictus: ещё один "вертолёт будущего"?

Американская армия находится в ожидании "вертолётов будущего", и промышленности есть что ей предложить. Вчера, 2 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Bell презентовала концепт вертолёта 360 Invictus.

Полноразмерный макет 360 Invictus разработчики обещают показать 14 октября. Пока же остаётся лицезреть рендеры перспективного вертолёта, разработанного в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), являющейся частью проекта Future Vertical Lift (FVL).

Рендер вертолёта 360 Invictus Источник изображения: defensenews.com

Перспективный разведывательно-ударный вертолёт Invictus разработан на базе коммерческого вертолёта Bell 525 Relentless. Изменения в конструкции выглядят радикальными: рулевой винт будет "скрыт" в хвостовой части, а лопастей несущего винта станет 4 (вместо 5 у коммерческой версии). При этом сами лопасти будут короче, чтобы уложиться в требования военных. На месте пассажирского отсека разместятся отсеки с вооружением.

Рендер вертолёта 360 Invictus Источник изображения: defensenews.com

Согласно требованиям FARA, новый вертолёт должен развивать скорость порядка 205 узлов (380 км/ч), иметь боевой радиус в 250 км, а диаметр его несущего винта не должен превышать 12 м. Кроме того, военные выдвигают жёсткие требования к коммуникационным возможностям новой боевой машины, технологиям беспилотного полёта и умению работать с ведомой беспилотной авиацией.