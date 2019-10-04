Рогозин: Центр Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Разработчик ракет "Протон" и "Ангара" Центр им. М. В. Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024, а не в 2027 году. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения предприятия.

"За счет реализации Национального космического центра получим дополнительно 44 млрд рублей, которые вложим в программу финансового оздоровления Центра Хруничева. И реализуем ее в 2024-м, а не в 2027 году. Будет первая прибыль", - сказал Рогозин.