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04.10.2019
ТАСС

Рогозин: Центр Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024 году

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Цех Центра имени М. В. Хруничева.
Цех Центра имени М. В. Хруничева.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Разработчик ракет "Протон" и "Ангара" Центр им. М. В. Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024, а не в 2027 году. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения предприятия.

"За счет реализации Национального космического центра получим дополнительно 44 млрд рублей, которые вложим в программу финансового оздоровления Центра Хруничева. И реализуем ее в 2024-м, а не в 2027 году. Будет первая прибыль", - сказал Рогозин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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