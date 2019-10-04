Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год

Новое семейство ракет "Ангара" использует экологически чистые компоненты топлива

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Филиал Центра им. М. В. Хруничева - предприятие "Полет" (Омск) с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год. Об этом сообщил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Центра.

"С 2023 года мы будем выпускать тяжелых ракет "Ангара" не менее четырех в Омске, с 2024 года по восемь ракет тяжелых "Ангара" в Омске и по две легкие", - сказал Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.

В июле 2018 года Рогозин сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам.

Основной стартовой площадкой для ракет-носителей семейства "Ангара" станет космодром Восточный в Амурской области.