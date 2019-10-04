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04.10.2019
ЦАМТО

На верфи Navantia заложен киль первого корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

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Источник изображения: Фото: navantia.es

ЦАМТО 3 октября. Испанская компания Navantia объявила о состоявшейся 1 октября на судостроительном предприятии в Сан-Фернандо официальной церемонии закладки киля первого из пяти корветов, которые будут построены для ВМС Саудовской Аравии.

В течение августа киль первого корвета, представляющий собой конструкцию весом более 76 т, успешно прошел несколько этапов сборки, после чего был размещен на верфи в Сан-Фернандо.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на постройку пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Корветы будут строиться на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии.

Большая часть работ по строительству кораблей будет выполнена в Испании. Резка стали для первого из пяти корветов началась в январе 2019 года. Спуск на воду головного корвета запланирован на конец 2020 года, а его передача заказчику – на октябрь 2021 года. Последний, пятый корабль, должен быть поставлен заказчику в 2022 году. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Помимо системы CATIZ, корветы получат разработанные Navantia интегрированную систему связи HERMESYS, систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.

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Страны
Испания
Саудовская Аравия
Продукция
Avante 2200
Компании
Navantia
Проекты
2020-й год
Minerva
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