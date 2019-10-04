National Interest объяснил, в чём ПАК ДА превзойдёт Ту-160

Детали российского проекта стратегического бомбардировщика ПАК ДА держатся в секрете, хотя некоторые вещи можно предугадать уже сейчас, пишет The National Interest. The National Interest, вообще говоря, нередко занимается "предсказаниями" по поводу характеристик военной техники, которая ещё только в перспективе.

Источник изображения: www.tupolev.ru

Согласно прошлогодним прогнозам, отмечает издание, Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) должен совершить первый полёт в районе 2025-2026 гг.; окончательно поступив в серийное производство ближе к концу двадцатых. По сложившейся традиции серийная машина получит наименование "Ту", так как значительная часть разработок принадлежит именно ОКБ Туполева.

В настоящее время бюро работает над производством нового бомбардировщика Ту-160М2, что, как утверждается, "сильно задержало" продвижение по ПАК ДА, который стал "жертвой нехватки ресурсов" на оба проекта.

Известно, что основную концепцию применения ПАК ДА унаследовал от предыдущих поколений – бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Поскольку основным оружием для этих машин являются крылатые ракеты большой дальности, проникающие через ПВО противника, (Х-55СМ и Х-101), весьма вероятно, что бомбардировщик нового поколения возьмёт на вооружение их доработанные версии "или нечто совершенно новое". В частности, не исключено, что в арсенале окажется также знаменитая гиперзвуковая ракета "Кинжал".

Однако последнее сомнительно, так как МиГ-31 куда более предпочтителен для роли носителя этого образца оружия по причине наличия у перехватчика должных скоростных характеристик и подходящего профиля. К тому же, "Кинжал" имеет весьма специфические габариты, которые едва ли подойдут для ПАК ДА.

Общая концепция всё ещё туманна

The National Interest, по сути, признаётся, что большая часть имеющейся в открытых источниках информации о российском проекте состоит преимущественно из предположений.

В частности, до сих пор непонятно, будет ли новейший бомбардировщик выполнен по схеме "летающее крыло" и вообще как-то соответствовать дизайну американского аналога B-2 Spirit.

NI объясняет, в чём ПАК ДА превзойдёт Ту-160.

Ожидается, что ПАК ДА будет иметь вдвое меньшую массу по сравнению с Ту-160, но при этом дальность возрастёт до 15 000 километров с нынешних 12 тысяч. В числе других опций и характеристик часто предполагают два двигателя, возможность использовать более короткие аэродромы для взлёта-посадки и дозвуковую скорость. Кроме того, в обзоре высказывается мнение, что электронные системы ПАК ДА будут в значительной степени унифицированы с более ранним Ту-160М2, но при этом получат более широкий спектр возможностей.