Войти
04.10.2019
Военное обозрение

National Interest объяснил, в чём ПАК ДА превзойдёт Ту-160

642
0
0

Детали российского проекта стратегического бомбардировщика ПАК ДА держатся в секрете, хотя некоторые вещи можно предугадать уже сейчас, пишет The National Interest. The National Interest, вообще говоря, нередко занимается "предсказаниями" по поводу характеристик военной техники, которая ещё только в перспективе.

Источник изображения: www.tupolev.ru

Согласно прошлогодним прогнозам, отмечает издание, Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) должен совершить первый полёт в районе 2025-2026 гг.; окончательно поступив в серийное производство ближе к концу двадцатых. По сложившейся традиции серийная машина получит наименование "Ту", так как значительная часть разработок принадлежит именно ОКБ Туполева.

В настоящее время бюро работает над производством нового бомбардировщика Ту-160М2, что, как утверждается, "сильно задержало" продвижение по ПАК ДА, который стал "жертвой нехватки ресурсов" на оба проекта.

Известно, что основную концепцию применения ПАК ДА унаследовал от предыдущих поколений – бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Поскольку основным оружием для этих машин являются крылатые ракеты большой дальности, проникающие через ПВО противника, (Х-55СМ и Х-101), весьма вероятно, что бомбардировщик нового поколения возьмёт на вооружение их доработанные версии "или нечто совершенно новое". В частности, не исключено, что в арсенале окажется также знаменитая гиперзвуковая ракета "Кинжал".

Однако последнее сомнительно, так как МиГ-31 куда более предпочтителен для роли носителя этого образца оружия по причине наличия у перехватчика должных скоростных характеристик и подходящего профиля. К тому же, "Кинжал" имеет весьма специфические габариты, которые едва ли подойдут для ПАК ДА.

Общая концепция всё ещё туманна

The National Interest, по сути, признаётся, что большая часть имеющейся в открытых источниках информации о российском проекте состоит преимущественно из предположений.

В частности, до сих пор непонятно, будет ли новейший бомбардировщик выполнен по схеме "летающее крыло" и вообще как-то соответствовать дизайну американского аналога B-2 Spirit.

NI объясняет, в чём ПАК ДА превзойдёт Ту-160.

Ожидается, что ПАК ДА будет иметь вдвое меньшую массу по сравнению с Ту-160, но при этом дальность возрастёт до 15 000 километров с нынешних 12 тысяч. В числе других опций и характеристик часто предполагают два двигателя, возможность использовать более короткие аэродромы для взлёта-посадки и дозвуковую скорость. Кроме того, в обзоре высказывается мнение, что электронные системы ПАК ДА будут в значительной степени унифицированы с более ранним Ту-160М2, но при этом получат более широкий спектр возможностей.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Кинжал БР
МиГ-31
Ту-160
Ту-95
Компании
Туполев
Проекты
ГЗЛА
ПАК ДА
Похожие новости
25.10.2017
Самолеты и стервятники
30.10.2015
Специалисты гадают о возможностях нового бомбардировщика США
17.08.2015
Авиационные комплексы авиации
24.02.2015
Такой дальний и такой перспективный
05.03.2013
Небесный тихоход
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 10:31
  • 138
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 04.10 10:06
  • 12
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 04.10 09:56
  • 3
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании
  • 04.10 08:47
  • 1
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 04.10 08:32
  • 1
Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей
  • 04.10 08:03
  • 2
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 04.10 07:09
  • 4
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 04.10 07:01
  • 2
Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке
  • 04.10 06:39
  • 2
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 04.10 05:45
  • 10
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 04.10 00:30
  • 1
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
  • 03.10 23:17
  • 1
Казанский вертолетный завод посетила делегация КНР
  • 03.10 23:16
  • 5
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
  • 03.10 23:00
  • 1
Эксперт назвал главное преимущество С-500 над С-400
  • 03.10 21:43
  • 6
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик