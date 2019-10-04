В "Медузе" заявили о якобы гибели десятков россиян из состава "ЧВК Вагнера" в Ливии

В очередной раз в либеральной прессе появляются заявления о действиях "вездесущей" "ЧВК Вагнера". На сей раз объявлено о "гибели" российских граждан, якобы входивших в личный состав частной военной компании в Ливии. И объявляет об этом интернет-ресурс "Медуза", отмечая, что ссылается на собственные источники информации.

Источник изображения: topwar.ru

В материале "Медузы" утверждается, что в Ливии погибли "до 35-ти российских наёмников".

Далее заявлено, что среди якобы погибших есть граждане РФ из Екатеринбурга, Краснодарского края, Мурманской области.

В материале говорится о том, что родственники потеряли с ними связь и "не получали ответа ни от Минобороны, ни от ЧВК Вагнера.

Из статьи:

Представители ЧВК "Вагнер" обычно в случае боевых потерь привозят родным справки о смерти и награды погибших.

Заявление в "Медузе" о гибели россиян делает Лилия Яппарова, которую называют "корреспондентом отдела расследований". По её словам, "счёт убитых в Ливии россиян идёт на десятки".

Напомним, что в Ливии продолжаются боевые действия, которые осуществляет армия Халифы Хафтара против войск, считающих себя правительственными. Наступление маршала Хафтара на столицу страны забуксовало, и теперь бои вспыхивают на разных участках, в том числе и на улицах города.

На днях выяснилось, что в ходе боёв в городах Мисурата и Митиги были уничтожены беспилотники, которые, как утверждается, принадлежали Турции.

Официально информация о гибели россиян в Ливии не подтверждена.