Войти
04.10.2019
Интерфакс-АВН

Северная Корея подтвердила, что провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки - СМИ

431
0
+1
Пуск баллистической ракеты
Пуск баллистической ракеты с подводной лодки в КНДР.
Источник изображения: REUTERS/ KCNA

Гонконг. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Пхеньян заявил в четверг, что успешно испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки.

"Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Японского моря успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Букгыксон-3" с подлодки", - сообщает ЦТАК.

Через испытательный запуск научно обоснованно и технически подтверждены главнейшие тактические технические показатели баллистической ракеты, говорится в сообщении.

Отмечается, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

"Успешный испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Букгыксон-3" с подлодки, проведенный на этот раз, является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны", - сообщает ЦТАК.

2 октября южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил серьезную озабоченность, заявив, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок.

Предполагалось что это ракеты типа" Букгыксон ". Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты, запущенные КНДР, пролетели 450 км на максимальной высоте 910 км.

Северная Корея проводила подобные запуски десять раз за последние месяцы.

Нынешний запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Похожие новости
28.10.2013
Мистификации по обе стороны Тихого океана
18.09.2012
Китай: одиночество без изоляции
27.08.2012
США берут Азию под зонтик
20.07.2011
На что Россия потратит военный бюджет
03.05.2011
Стратегия Пекина в области ядерного оружия
07.04.2009
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ИЗУЧАЮТ ДАННЫЕ О ЗАПУСКЕ РАКЕТЫ КНДР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 10:31
  • 138
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 04.10 10:06
  • 12
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 04.10 09:56
  • 3
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании
  • 04.10 08:47
  • 1
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 04.10 08:32
  • 1
Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей
  • 04.10 08:03
  • 2
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 04.10 07:09
  • 4
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 04.10 07:01
  • 2
Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке
  • 04.10 06:39
  • 2
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 04.10 05:45
  • 10
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 04.10 00:30
  • 1
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
  • 03.10 23:17
  • 1
Казанский вертолетный завод посетила делегация КНР
  • 03.10 23:16
  • 5
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
  • 03.10 23:00
  • 1
Эксперт назвал главное преимущество С-500 над С-400
  • 03.10 21:43
  • 6
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик