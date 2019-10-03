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03.10.2019
Интерфакс-АВН

Арктика должна быть свободна от внешнего вмешательства - Трамп

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Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Артика не место для военных, уверен президент Финляндии

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что проблемы в Арктике должны решать власти государств региона.

"Мы уверены, что делами Арктики должны управлять нации Арктического региона", - сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Он также отметил, что Финляндия и США "привержены обеспечению свободы Арктики от внешнего вмешательства", и что обе страны "не допустят вмешательства" посторонних сил в дела региона.

В свою очередь Ниинистё указал на необходимость поддерживать, как и в прежние времена, низкий уровень напряженности в регионе.

"Это не место для военных", - подчеркнул президент Финляндии.

В то же время, отметил он, еще большим вызовом для региона являются экологические проблемы, включая таяние полярных льдов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
США
Финляндия
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Арктика
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